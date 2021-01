Brandstichting bij auto in Vught

Omschrijving

Vragen

De vraag aan u is dus: Denkt u te weten wie dit is? Maar dat is niet de enige vraag. We zien ook nog een man op een fiets. Is dit de dader? Of een goede getuige? Deze man wil de politie natuurlijk ook graag spreken! Voorop staat dat de brandstichter gevonden wordt die hier kort voor de brand duidelijk in beeld staat. Laat van u horen als u een vermoeden heeft!