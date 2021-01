Woningen beschoten in Sprang-Capelle

Vorig jaar, in 2020, waren er in Sprang Capelle twee schietincidenten. Op donderdag 13 februari werd een huis aan de Nieuwevaart beschoten. Op 5 december werd in diezelfde straat een andere woning beschoten. We brengen de beschietingen als los van elkaar staande incidenten. Wel hoort de politie graag van getuigen of er mogelijk toch verbanden zijn.

De eerste beschieting gebeurde op donderdag 13 februari om 02.15 uur. De schutter en het schieten zelf hebben we helaas niet op beeld. Maar wel zeer waarschijnlijk zijn auto. Het is waarschijnlijk een soort bestelauto, eentje met een donkere strip aan de zijkant. Dan de tweede beschieting. Het is net zaterdag 5 december geworden, de dag van Sinterklaas. Het is iets over half twee ‘s nachts. Op camerabeelden zien we een man op een fiets langzaam over een graspad fietsen, tegenover het huis van de beschieting. We zien de man uit het graspad komen en de weg opdraaien. Voor het huis haalt hij een pistool uit z’n jaszak en schiet vijf keer op het huis. En dan is het weer voorbij. De man fietst weg, in de richting van de Heistraat.

Vragen

De politie krijgt graag meer informatie over de bestelauto die in februari rond het tijdstip van de beschieting langsreed. Wat is dit voor een auto? Wie is de bestuurder? En in december zien we de schutter op een grijze fiets. Op de bewakingsbeelden is te zien dat hij een blauwe winterjas met capuchon aan heeft. Hij draagt een grijze broek, grijze schoenen, en wat is dat aan zijn rechterhand: een handschoen misschien? Hij fietst op een grijze, waarschijnlijk damesfiets met aan de rechterkant een fietstas. Zegt het signalement u iets? Kunt u iets zeggen over de fiets? Neem dan contact op, want met die informatie kunnen we zeker verder in het onderzoek.