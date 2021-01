Overvaller friture gezocht

Omschrijving

Rond 20.50 uur ’s avonds loopt de vermomde overvaller met een handbijl de friture aan de Abtenlaan binnen. Er zijn op dat moment geen klanten aanwezig. Nadat een medewerkster contact maakt met de overvaller, brengt hij vernielingen aan in de zaak. Vervolgens bedreigt hij de medewerkster met de bijl, maar kiest uiteindelijk eieren voor zijn geld en vlucht zonder buit in de richting van de Holszstraat.

Het gaat om een blanke man met een smal postuur en is ongeveer 1.70 meter lang. Hij droeg een gewatteerde, zwarte jas met capuchon over zijn zwarte trainingspak. Verder droeg hij zwarte handschoenen met een opvallend, wit Nike-logo op de rugzijde. Daarnaast had hij opvallend bruine ogen en brede wenkbrauwen. De steel van de handbijl die hij bij zich droeg, is grijs-zilverkleurig en het lijkt alsof deze met tape is omwikkeld.

Er is niets buit gemaakt en de medewerkers bleven gelukkig ongedeerd, maar zijn enorm geschrokken. Herken je de verdachte, of heb je wellicht meer informatie die ons verder kan helpen in dit onderzoek? Geef dit dan door via 0900-8844, via onderstaand tipformulier of indien gewenst anoniem, via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).