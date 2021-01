Verdachte geweld tegen politie

Zondag 15 november was er in Maastricht een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet. Diverse groeperingen verzamelden zich die middag in Maastricht, waarbij een aantal aanwezigen zich op enig moment tegen de politie keerde. Daarbij werd er onder andere vuurwerk richting de politie gegooid.

Omschrijving

Uit nader onderzoek bleek op de camerabeelden van Stadstoezicht te zien dat er 30 personen een of meerdere strafbare feiten pleegden. Naar één van de verdachten zijn we nog op zoek. Hij wordt ervan verdacht op de locatie Mosae Forum vuurwerk te hebben gegooid in de richting van twee leden van de Mobiele Eenheid en een politiebiker. Twee collega’s liepen daarbij mogelijk blijvende gehoorschade op. De verdachte is geblurd op de beelden. In overleg met het Openbaar Ministerie is namelijk besloten de verdachte nog één kans te geven zichzelf te melden. Doet hij dat niet binnen twee weken, dan zullen de beelden ongeblurd getoond worden.

Herkent u de verdachte op deze beelden of heeft u meer informatie die kan leiden tot zijn identiteit? Meld dit dan via 0800-6070 (Opsporingstiplijn), onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).