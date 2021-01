Overleden bewoner Oud Ade

Omschrijving

Omdat duidelijk is geworden dat de bewoner door een misdrijf om het leven is gekomen doet een Team Grootschalige Opsporing onder leiding van een officier van justitie uitgebreid onderzoek. Het slachtoffer Mimoun is het slachtoffer geworden van vermoedelijk een woningoverval. In de uitzending wordt de foto getoond van het slachtoffer en is het onderzoeksteam benieuwd naar de bezigheden van Mimoun en met wie hij zoal contact had. Ook wordt de oproep gedaan aan mensen die met een dashcam binnen de periode tussen maandagavond 28 december 22.00 uur en dinsdagochtend 29 december 06.00 uur over de Hofdijklaan in Oud Ade hebben gereden.