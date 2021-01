Vuurwerkbom Delft

Omschrijving

Een vuurwerkbom vernielde haar voordeur en binnen ontstond door de explosie een enorme ravage. Het slachtoffer hoorde rond 03.30 uur voor haar huis een aantal mannen praten. Kort daarop hoorde ze een sissend geluid en zag ze vuur. Direct daarop volgde een enorme explosie. Door de klap ontstond een groot gat in de voordeur. Binnen was de schade enorm. Brokstukken van hout en glas vlogen door de druk door het huis, waardoor deuren, muren, de vloer, kleding en huishoudelijke apparaten werden beschadigd of vernield. In de uitzending doen we een getuigenoproep en tonen we foto’s van de schade.