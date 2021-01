Gewelddadige straatroof Delft

Omschrijving

Het slachtoffer werd daarbij door de man meerdere keren gestoken. In haar nek, haar schouderblad, in haar zij en in haar hand. De berover is er met de tas van het slachtoffer vandoor gegaan. Deze werd later op de Herculesweg in Delft aangetroffen. Waardevolle spullen waren eruit gehaald. De man had een opvallende Kobalt blauwe jas winterjas met een horizontale witte streep op de borst en een verticale witte streep vanaf de capuchon tot het einde van de rug aan. In de uitzending een getuigenoproep.