Holten – Pinnen met gestolen bankpas, wie zijn deze mannen?

Laatste update: 04-03-2021 | 17:33 Zaaknummer: 2020582125 Datum delict: 07-12-2020 Plaats delict: Holten

Op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Kalfstemansweide werd een oudere vrouw op maandag 7 december in het Duits aangesproken door een man. Ze had even daarvoor bij de supermarkt inkopen gedaan en dezelfde man had achter haar gestaan bij de kassa.