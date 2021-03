Twee branden in korte tijd, wie heeft informatie?

In januari is op twee plaatsen in het Overijsselse Zwartsluis brand gesticht. Beide locaties lagen slechts enkele tientallen meters uit elkaar.

Omschrijving

De eerste brand was op woensdag 6 januari even na 01:00 uur. In een kerk aan de Zomerdijk werd die nacht brand gesticht bij een nooddeur van het gebouw. De deur, het kozijn en een naastgelegen raam raakten flink beschadigd.

Bij de tweede brand vatten afvalcontainers in de tuin van een woning aan de Baanstraat vlam. Dit gebeurde in de nacht van vrijdag 29 op zaterdag 30 januari. Een deel van de schutting brandde onder andere af. Het is niet duidelijk of beide branden door dezelfde dader zijn gesticht. De politie kan alle hulp gebruiken bij het oplossen van deze branden. Wie vermoeden dat er mensen zijn die meer weten over de brandstichter(s). We roepen hen dan ook op contact met ons op te nemen. Dat kan ook anoniem, via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

Zaaknummers 2021008233 / 2021047396