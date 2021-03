Man steelt 9.000 euro

Omschrijving

Op vrijdagmiddag 08 januari wil een 58-jarige man uit Utrecht een groot geldbedrag bij zijn bank aan de Neude in Utrecht storten. Dat blijkt niet binnen te kunnen en hij moet dat buiten bij een geldstortautomaat doen. Hij heeft een gedeelte van het geld (stapel bankbiljetten) in zijn handen, maar merkt niet terwijl hij in de rij aansluit, dat hij zijn tasje met daarin nog 9000 euro laat vallen. Een man die daar net zijn fiets heeft neergezet, ziet dat wel. Hij steekt ogenschijnlijk zijn arm nog op om de eigenaar te waarschuwen, bedenkt zich kennelijk, kijkt meerdere malen uitgebreid om zich heen, snuit zijn neus en pakt dan het tasje op. Hij kijkt er kort in, stopt het tasje vermoedelijk in zijn fietstas en fietst weg.

Uit bewakingsbeelden van de bank blijkt wat er precies is gebeurd. Omdat de verdachte niet met de intentie naar de bank is gegaan om iemand van een groot geldbedrag te bestelen, maar dat de situatie zich voordeed dat iemand iets verloor, wat hij zich onrechtmatig heeft toegeëigend, laten we hem eerst geblurd zien. Mocht hij zich niet melden en niet door kijkers worden herkend, dan tonen we hem volgende week ongeblurd.