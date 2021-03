Bejaarde man bestolen van meer dan tienduizend euro

Omschrijving

Een man van ver in de 80 krijgt op woensdagmiddag 03 februari een telefoontje van een man. Die man verzoekt hem een jongeman, die zo naar zijn woning zal komen, binnen te laten. De Woerdenaar is geestelijk verward en voldoet aan het verzoek. Als de jongeman binnen is, vraagt hij om geld. Terwijl de Woerdenaar daar in het verleden niet over zou peinzen, voldoet hij nu door zijn geestelijke verwardheid aan het verzoek. Tevens doorzoekt de jongeman de woning nog, waarbij hij nog meer spaargeld vindt en meeneemt. Na ongeveer 20 minuten verlaat de verdachte de woning met enkele enveloppen met meer dan tienduizend euro van het spaargeld van het slachtoffer. De broer van het slachtoffer, die later die dag op bezoek komt, slaat alarm en het slachtoffer doet aangifte. De verdachte blijkt op bewakingsbeeld bij het appartementencomplex te zijn vastgelegd.

De verdachte wordt 17-20 jaar geschat en is dus mogelijk minderjarig. Vorige week is hij getoond met blur, maar omdat de verdachte zich niet heeft gemeld wordt hij nu zonder blur getoond.