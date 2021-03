Gewapende overval op bouwmarkt Nieuwegein

Laatste update: 31-03-2021 | 16:11 Zaaknummer: 2020382475 Datum delict: 23-11-2020 Plaats delict: Nieuwegein

Op maandag 23 november heeft een meisje van 17 avonddienst bij de bouwmarkt aan de Laagraven in Nieuwegein. Zij werkt achter de kassa, maar als er rond tien over half acht geen klanten zijn, die iets af willen rekenen, loopt zij even van haar plek, maar blijft wel bij het kassablok. Dan ziet zij dat een geheel in het donker geklede jongeman (dader 1) met een afgedekt gezicht en een mes in zijn rechter hand en een witte plastictas van de supermarkt Hoogvliet in zijn linkerhand de winkel binnenkomt.