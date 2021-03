Gewapende overval op supermarkt

Omschrijving

Op woensdagavond 17 februari plegen twee daders tegen tien voor half negen een gewapende overval op de Jumbo supermarkt aan de Paddestoelenlaan in Veenendaal. Terwijl dader 2 buiten op een donkere scooter blijft wachten, rent dader 1 met een mes de winkel in. Hij bedreigt twee caissières, stopt het geld in een zwart/wit gestreepte Kruidvatboodschappentas, rent de winkel uit, springt bij dader 2 achterop en zij gaan ervandoor. Een oplettende politieman in zijn vrije tijd ziet kort daarna een verdachte jongen super zenuwachtig in de trein van Veenendaal naar Utrecht. Deze verdachte past in het signalement en wordt gecontroleerd. Hij blijkt meerdere honderden euro’s bij zich te hebben en wordt aangehouden: het betreft een 17-jarige jongen uit Utrecht. De andere dader wordt niet meer aangetroffen.