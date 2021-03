Woninginbraak Bilthoven

Laatste update: 23-03-2021 | 09:53 Zaaknummer: 2020423002 Datum delict: 29-12-2020 Plaats delict: Bilthoven

Terwijl de bewoners van een woning aan de Kometenlaan in Bilthoven een dagje weg zijn, wordt er op 28/29 december in hun woning ingebroken. Daarbij worden o.a. sieraden en drie blokjes goud gestolen. Een inbreker is door de wildcamera in hun achtertuin gefotografeerd. De dader is een vermoedelijk licht getinte man, normaal postuur, donkere kortgeschoren baard. Hij heeft een baseballcap op en draagt een jas met capuchon en rond logo op linker bovenarm en ogenschijnlijk een trainingsbroek en sneakers.