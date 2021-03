Woningoverval Ferdinand Bolstraat: unieke horloges gezocht

Laatste update: 10-03-2021 | 09:42 Zaaknummer: 2020191053 Datum delict: 09-09-2020 Plaats delict: Amsterdam

Een 67-jarige bewoner van de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam is op woensdag 9 september 2020 met veel geweld in zijn woning overvallen. Om 20.45 uur dringen meerdere gewapende mannen zijn huis in. Het is het slachtoffer al snel duidelijk dat het de overvallers om de inhoud van de kluis gaat. De bewoner wordt bij deze overval zodanig mishandeld, dat hij in het ziekenhuis moet worden behandeld. Bij deze woningoverval zijn onder meer drie unieke horloges buitgemaakt, maar zijn nooit teruggevonden. De politie roept de hulp in van het publiek, omdat deze unieke exemplaren mogelijk bij horlogeverzamelaars en –liefhebbers zijn opgevallen.