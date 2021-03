Wie is deze pinner? Hij pint met gestolen pas

Laatste update: 01-03-2021 | 16:10 Zaaknummer: 2021012489 Datum delict: 15-12-2020 Plaats delict: Heinkenszand, Goes, Eindhoven

In december werd tijdens een babbeltruc in Heinkenszand een pinpas buitgemaakt. Even later is er op verschillende plaatsen met de gestolen pas gepind.