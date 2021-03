Man neemt geld op na Whatsapp-fraude

Laatste update: 15-03-2021 | 10:47 Zaaknummer: 2020211214 Datum delict: 11-08-2020 Plaats delict: Reusel

Hieronder tonen we beelden die zijn gemaakt bij een bank in Reusel. Deze man zoeken we in verband met fraude via Whatsapp.