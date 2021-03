Wie is deze parfumdief?

Deze vrouw steelt dure parfums bij het Kruidvat in Best.

De vrouw komt op 9 augustus rond 11.30 uur de winkel binnen. Ze loopt een rondje en gaat dan richting kassa. Achter de kassa staan de duurdere dames- en herenparfums. Ze wacht geduldig af tot de medewerkers afgeleid zijn door andere klanten en neemt de parfums uit de schappen. Vervolgens loopt ze weer een rondje door de winkel. Daar haalt ze de parfums uit de beveiligde folies en verstopt de folies tussen de schappen en achter pilaren. Ze stopt de parfums in haar tas. Ze verlaat de winkel via het eerste pad, zonder iets af te rekenen en het alarm gaat niet af. De grote shopper waarin alle spullen verdwijnen, had ze bij binnenkomst al in haar handen.

Vragen

Wie (her)kent haar?

Tippen kan via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000 of vul het tipformulier in op deze pagina.