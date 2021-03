Overvaller tabakszaak gezocht

Dinsdag 8 september wordt op klaarlichte dag, even na 14.30 uur, een tabakszaak op de Markt in Landgraaf overvallen. De overvaller dringt met een mes in de handen achter de toonbank. Met dreiging van dit steekwapen dwingt hij de medewerkster ertoe een plastic tas met de inhoud van de kassalade te vullen. De verdachte fietst na afloop weg in de richting van de Pieterstraat.

Omschrijving

De alerte medewerkster maakt vervolgens nog enkele foto’s van de verdachte. Daarnaast is de verdachte ook op bewakingsbeelden vastgelegd wanneer hij wegfietst. Het lijkt tussen de 20 en 25 jaar oud, is ongeveer 1.85 meter groot en spreekt Nederlands zonder Limburgs accent.

Herkent u de verdachte? Of heeft u meer informatie over de overval? Neem dan contact met ons op. Dat kan via 0800-6070, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).