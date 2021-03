Overval snackbar Nootdorp

Een man met een rode plastic boodschappentas en een vuurwapen loopt de snackbar in, bedreigt de medewerkster en eist geld. Met het geld rent hij, samen met een mededader die buiten staat te wachten, weg in de richting van de Kerkweg. In de uitzending tonen we camerabeelden van de twee mannen.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen 06-57876279.