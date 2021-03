Phising fraude Lisse

Kort daarna werd het slachtoffer gebeld door een zogenaamde bankmedewerker met het verzoek zijn bankpassen door te knippen en deze vervolgens aan een koerier mee te geven. Later op de avond werden de bankpassen opgehaald door een vrouw. De volgende ochtend bleek er een bedrag van 20.000 euro van het slachtoffer te zijn opgenomen bij geldautomaten in Hoofddorp. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de pinner.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.