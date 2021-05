Drie jarig jongetje door vrouw op elektrische fiets aangereden.

Omschrijving

Op maandagmiddag 19 april steken een 3-jarig en een 4-jarig jongetje vlak achter elkaar het fietspad voor de woningen aan het Adriaan Duyckpad in Woerden vanaf de stoep over naar de kinderspeeltuin. Langs het fietspad staan waarschuwingsborden “spelende kinderen”. Vanuit de richting van het station komt een jonge vrouw met een stevige snelheid op haar elektrische fiets aanrijden. Zij heeft witte oortjes in en kijkt ogenschijnlijk op haar telefoon, die zij in haar hand houdt. Het 3-jarige jongetje loopt tegen de zijkant van de fiets aan en komt hard ten val. De fietsster stopt iets verderop, wordt door een getuige aangesproken, maar zegt niets fout te hebben gedaan en fietst hard weg. Het jongetje wordt in het ziekenhuis onderzocht: een hoofdwond wordt gelijmd en hij blijkt een gescheurd kuitbeen en gebroken scheenbeen te hebben. Zijn linkerbeen wordt in het gips gezet en hij mag meerdere weken niet lopen.