Mishandeling hondeneigenaar

Omschrijving

Op zondag 25 april laat een 28-jarige man en zijn vrouw hun hond uit. Als zij rond 14.45 uur op de Boogmuur in Houten lopen, komt een man hen tegemoet. Hun hond reageert in zijn jeugdige enthousiasme op de passerende man, door naar hem op te springen. Het hondenbaasje weet echter dat hij dit graag doet, heeft hem daarom kort aangelijnd en de hond raakt de man niet. De man schrikt er echter toch van en reageert verbaal agressief, waarna een woordenwisseling ontstaat en de man het hondenbaasje een harde kaakslag geeft. Het slachtoffer belt 1-1-2 en als de verdachte dat in de gaten heeft, bedreigt hij hem verbaal, rent vervolgens weg en weet te ontkomen.

Agenten komen op de 1-1-2-melding af en zoeken in de omgeving naar de verdachte, maar treffen hem niet meer aan. Het slachtoffer houdt, buiten de schrik, een zeer pijnlijke kaak aan de mishandeling over.



Signalement verdachte

De verdachte heeft een lichte huid, die wat zongebruind is, rond de 40 jaar of iets ouder, iets gezet postuur, rond de 1.70 meter, bolvormig hoofd met bolle neus, rimpels rond zijn ogen, donker zeer kort haar en bovenop kalend. Hij droeg een zwarte hoodie (vest met capuchon), lichtblauwe broek en zwarte schoenen. Hij droeg een zwarte rugzak. Het viel het slachtoffer op dat de man bij het wegrennen met wat korte passen rende, alsof hij een fysieke beperking had.