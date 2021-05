Vernieling motorfiets

Omschrijving

Een vrouw parkeert haar motor op vrijdagmiddag 26 maart bij haar woning aan de Van Esveldstraat in Utrecht, doet hem op slot en dekt hem af met een motorhoes. In de nacht van vrijdag op zaterdag 27 maart (dus ook in strijd met de avondklok) fietsen vier jongemannen langs. Eén van hen gooit plotseling zijn fiets neer, schopt tegen de motor, schopt meerdere malen hard tegen een lantaarnpaal (die blijft heel) en trekt vervolgens de motor omver. Daarna fietst hij met zijn maatjes door. De motor blijkt een hoop schade (meer dan 1000 euro) te hebben opgelopen.

Een in de buurt hangende camera heeft alles vastgelegd.