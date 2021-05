Tilburgse bewoonster gewond na betrappen inbrekers

Op zondag 14 maart 2021 komt een bewoonster rond 15.30 thuis bij haar woning aan de Buurmalsenlaan in Tilburg. Ze schrikt zich rot als ze merkt dat er twee inbrekers in huis zijn. De twee daders rennen langs de vrouw de trap af en vluchten het huis uit. Hierbij raakt zij gewond aan haar pols.

Omschrijving

De vrouw is nog maar net binnen of ze hoort gestommel. Meteen komen de inbrekers langs rennen. De mannen rennen buiten de trap van het appartement af, de hoek om de Buurmalsenlaan in richting de Beuningstraat. Terwijl de mannen nog door de straat rennen, is er nog grote paniek. Kennelijk zijn de inbrekers ook nogal nerveus, want een van de twee trekt zijn jas uit en gooit ‘m op de grond. De politie onderzoekt hem uiteraard op sporen, hopelijk gaan die nog in de richting van de daders wijzen.