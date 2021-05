Wie is deze overvaller bij Hema in Zundert?

Omschrijving

Binnen loopt de overvaller recht op z’n doel af. Hij staat eerst wat te dralen en de medewerkster vraagt zelfs nog even of ze hem kan helpen. Maar dat hoeft niet. Hij ritst z’n jas open, kijkt even om zich heen en haalt een enorm mes tevoorschijn. Ineens staat de man voor haar met het mes te zwaaien. Geld wil hij. Maar ze is zo nerveus dat ze de kassa niet meteen open krijgt. Als ze dan toch de kassa openkrijgt, grijpt hij directhet briefgeld en gaat er dan vandoor. Alsof er niks aan de hand is loopt hij met z’n handen in z’n zakken weer het winkelcentrum uit.