Bankfraude Gouda

In februari dit jaar kreeg een 83-jarige inwoner uit Gouda tijdens internetbankieren een melding dat zijn bankpas was verlopen.

De man kon zogenaamd direct een nieuwe aanvragen. Een nieuwe bankpas is nooit aangekomen in plaats daarvan heeft iemand met zijn gegevens op de Markt in Gouda 6000,- euro van zijn rekening gehaald. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de pinner.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.