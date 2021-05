Vernieling hindoetempel Den Haag

In de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze man. Op de beelden is te zien dat de man wat uit zijn jas pakt en een gooiende beweging maakt. Vervolgens sprint de man weg in de richting waaruit hij gekomen was.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.