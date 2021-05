Dodelijk steekincident Rijswijkseweg

Omschrijving

Bij dit dodelijk steekincident overleed een 17-jarige man. Later op de avond werden in een zwartkleurige Opel Insignia in Rotterdam een 21-jarige man en een 17-jarige vrouw aangehouden. Ook werd er die avond nog een 20-jarige man aangehouden. Inmiddels is de vrouw heengezonden. Het onderzoeksteam is op zoek naar getuigen en doet verder onderzoek naar het motief. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. In de uitzending een getuigenoproep.