Brandstichting Weissenburchstraat Den Haag Laatste update: 18-05-2021 | 09:26 Zaaknummer: 2021137681 Datum delict: 17-05-2021 Plaats delict: Den Haag Op de vroege maandagochtend 17 mei rond 00.15 uur woedde een grote brand in een winkel en meerdere woningen in de Weissenburchstraat in Den Haag. Heeft u een tip over deze zaak? Laat het ons weten via het tipformulier.

Omschrijving De politie heeft sterke vermoedens dat er sprake is van brandstichting. Een getuige meldde dat hij rond 00.15 uur twee in het donker geklede personen bij de winkel zag staan. Kort daarna hoorde de buurtbewoner het geluid van brekend glas en direct daarna vatte de winkel vlam. Vervolgens zag de getuige de twee wegrennen richting de Neuhuyskade. In de uitzending een getuigenoproep.



Vragen Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen 06- 57876279.