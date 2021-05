Diefstal uit trein CS Den Haag

Er klopte een man op het raam waar de passagier zat en wees op een kaartje in zijn hand. De passagier begreep het niet en was zo afgeleid. Na 10 seconden liep die man weg. Daarna zag de passagier dat zijn rugzak was weggenomen. In de uitzending worden camerabeelden getoond van de handlanger en degene die de tas wegneemt.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.