Diefstal Waddinxveen

Uit de personeelsruimte hebben ze de tas van een 26 jarige medewerkster meegenomen die op dat moment hard aan het werk was. In de uitzending worden camerabeelden getoond van de twee mannen.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.