Wapeninleveractie #DropIt

Omschrijving

Wie tijdens deze actie zijn (steek)wapen inlevert, kan dat doen zonder strafrechtelijke consequenties. Op alle politiebureaus van de Eenheid Den Haag kunnen de wapens worden ingeleverd. In elk bureau staat een container waarin de wapens kunnen worden gedeponeerd. Voor het inleveren van vuurwapens en/of munitie moet een afspraak worden gemaakt om deze thuis op te laten halen door de politie. Het maken van een afspraak kan via 0900 – 8844. Een politiefunctionaris in burgerkleding komt het wapen dan in een onopvallende politieauto thuis ophalen. In de uitzending wordt ruim aandacht besteed aan deze actie.