Wie zijn deze 4 winkeldievegges?

Omschrijving

Het gaat om deze vier vrouwen. Ze werken allemaal samen en hun doel is simpel: boodschappen doen zonder te betalen. Ze gaan georganiseerd te werk: een vrouw leidt de caissière af, de andere vrouw rekent iets af voor 1 euro en vervolgens heeft niemand dan in de gaten dat de twee andere vrouwen van de gelegenheid gebruik maken om met twee volle winkelwagens, niet betaald dus, doodleuk te winkel uit te lopen. Met een derde volle kar is een andere vrouw net te laat om het poortje door te kunnen. Zij laat de volle kar in de winkel achter. Aan u de vraag: wie zijn dit? Laat het ons weten!