Woninginbraak Lichtenvoorde

Zaaknummer: 2021490892

Op klaarlichte dag, op dinsdag 19 oktober, werd geprobeerd in te breken bij een woning aan de Delstraat in Lichtenvoorde. Hoewel de inbrekers flinke braakschade achterlieten, werd er niets buitgemaakt. Bij de inbraak waren deze twee mannen betrokken. Zij stapten in een kleine grijze auto met een witte kentekenplaat. In diezelfde wijk werd deze middag nog een woninginbraak gepleegd.