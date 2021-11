Bankhelpdeskfraude Voorburg

De inwoner werd gebeld door een zogenaamde bankmedewerker die het slachtoffer vertelde dat er problemen waren met zijn rekening. Daarop werd door een zogenaamde medewerker van de bank de bankpas bij het slachtoffer opgehaald. Met deze bankpas vonden er diverse transacties in Voorburg plaats. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van een vrouwelijke verdachte.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.