Man gezocht voor bankhelpdeskfraude

Omschrijving

Om de man te 'helpen' werd hij aanvankelijk doorverbonden naar de ICT-afdeling van zijn bank. Deze zogenaamde ICT-medewerker vroeg hem een programma te downloaden. Daarna moest het slachtoffer inloggen op zijn rekening. Wat hij ook heeft gedaan. De ICT-medewerker vertelde het slachtoffer dat het even zou duren om achter de schermen een en ander in orde te maken. Zodra de man ophangt, is het geld van zijn rekening verdwenen. Kort daarna wordt er door deze man gepind bij de ABN/AMRO-bank op de Groeninx van Zoelenlaan in Rotterdam.