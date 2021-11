Wie is deze man in opvallende oranje jas?

Omschrijving

Haar dochter zou een ander telefoonnummer hebben en vroeg of 'moeder' even een aantal rekeningen voor haar wilde betalen, omdat het haar niet lukte met haar nieuwe telefoon. De vrouw wilde haar dochter graag helpen en maakte hierop een bedrag van 1.200 euro over. Daarna ontdekte ze dat ze was opgelicht. Ze nam direct contact op met de bank, maar het geld was al opgenomen. Deze man in een opvallende oranje jas/hoody van Emporio Armani pint het geld bij een automaat op de Crooswijkseweg in Rotterdam.