Inbraken in Oudenbosch en Bergen op Zoom

In augustus breekt een man in bij de Ravelijnflat in de Le Grandstraat in Bergen op Zoom. Er wonen veel ouderen in deze flat. De man staat op bewakingsbeelden. Ook probeerde hij die dag in te breken bij een wooncomplex in Oudenbosch.

Omschrijving

De man loopt die dag doodleuk een flat binnen waar de nodige ouderen wonen. En dan niet omdat hij er woont, maar omdat hij van plan is in te breken. Er hangen camera’s in het gebouw die de man op verschillende momenten hebben vastgelegd. Hij kijkt eerst of de kust veilig is. Als er iemand anders door de gang loopt, lijkt hij even te schrikken en loopt snel de trap af. Dan komt hij later weer terug, nu met wat spullen in zijn handen. Kennelijk met de buit. En weg is hij weer.

De man is die dag eerder vastgelegd in Oudenbosch. Hij loopt dan een wooncomplex aan de Zellebergen binnen om even later een poging te doen om in te breken in een van de woningen.

Hij is licht getint, ongeveer 1.75m tot 1.95m lang, heeft zwart haar en grijzige lichte baardgroei. Hij draagt donker kleding en een zonnebril aan zijn shirt.