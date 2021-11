Man gezocht voor oplichting bejaarde vrouw

Op zaterdag 3 juli kreeg een vrouw (80) uit Oost-Souburg een berichtje van haar 'zoon'. Kort er na vroeg hij om twee overboekingen te doen van in totaal ruim 5.500 euro. Toen ze met de bank belde, werd duidelijk dat ze was opgelicht.

Omschrijving

De telefoon van de 'zoon' was in het water gevallen. Hij had nu een nieuwe telefoon met tijdelijk een ander nummer. Allemaal smoesjes. De vrouw werd opgelicht. Deze man met een hoody van het merk Nord Face pint het geld bij een automaat op de 1e Middellandstraat 24 in Rotterdam. Hij heeft zijn gezicht willen verbergen met een zonnebril en een mondkapje.