Inbraak tankstation Eersel

Omschrijving

Het begint met een auto die langs rijdt. En even later weer terug. Het lijkt alsof de auto even rond rijdt om goed de omgeving te bekijken. Dan verschijnen er drie mannen in beeld. Met een koevoet en een grote zak in de hand zijn ze duidelijk meer van plan dan alleen tanken. Met z’n drieën gaan ze naar binnen en proberen de boel open te breken. Maar ze komen van een koude kermis thuis, want alles zit zo goed dicht dat ze helemaal niks open krijgen... Alleen richten ze wel heel veel schade aan. De politie zoekt deze drie mannen. Weet u wie dit zouden kunnen zijn? Laat het ons weten!