Gewapende overval op supermarkt

De Plus supermarkt aan de Amsterdamsestraatweg in Abcoude werd op zaterdagavond 16 oktober 2021 rond 21.05 uur overvallen. De dader vlucht met buit op een scooter. Van de overvaller zijn beelden.

Omschrijving

Op zaterdagavond 17 oktober sluit de Plus supermarkt aan de Amsterdamsestraatweg in Abcoude om negen uur nadat alle klanten de winkel hebben verlaten. Vervolgens gaan meerdere personeelsleden de winkel opruimen. Terwijl zij daar mee bezig zijn, worden zij opgeschrikt door harde klappen bij de nooddeur. Vervolgens zien zij dat die deur met een grote sloophamer in wordt geslagen, dat een man de deur opent en naar binnen komt. Hij heeft een capuchon over zijn hoofd en een mondkapje voor zijn gezicht. Hij rent richting een kassa en roep onder andere dat hij geld wil.

Het personeel doet wat de overvaller van hen eist. Daarbij laadt hij in het kantoor kassalades in zijn oversized tas, rent het kantoor uit verder de winkel in, waarbij zijn grote tas kapot blijkt te zijn en twee kassalades op de grond belanden. Na wat gestuntel rent hij met een groene tas met daarin zijn tas, de sloophamer en een geldcassette en een beige tas met daarin de rest van zijn buit richting de nooddeur, waardoor hij verdwijnt.

Buiten de winkel is hij met een scooter in de richting van het station gevlucht. Niet duidelijk is of hij alleen op de scooter is gevlucht of dat hij mogelijk een mededader had.