Jongetje (10) aangereden, automobilist gaat ervandoor

Omschrijving

De jongen fietst rond 16:00 uur over de Groenling langs basisschool De Krullevaar. Als hij ter hoogte van het voetbalveldje is, wordt hij aangereden door een auto. De jongen valt en komt op de straat terecht. In de auto zitten een man, de bestuurder, en een vrouw. De vrouw doet het raampje omlaag en vraagt aan de jongen hoe het gaat.

Voordat de jongen kan antwoorden rijdt de auto door. De straat loopt dood, waardoor de auto moet keren en ze nog een keer langs de jongen rijden. Als ze weg zijn krabbelt de jongen overeind en strompelt hij naar huis. Zijn ouders nemen hem mee naar de huisarts en hier blijkt dat hij een flink aantal kneuzingen heeft opgelopen.

Signalement

De man en vrouw reden in een donkerblauwe Toyota, een hoog model met een zilverkleurige imperiaal op het dak. Het logo en de grill aan de voorkant zijn ook zilverkleurig. De bestuurder was een man met een getinte huid tussen de 30 en 35 jaar. Hij had bruin haar. De vrouw heeft ook een getinte huid en is tussen de 25 en 30 jaar.