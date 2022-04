Scooterbestuurder rijdt door na aanrijding

Een vrouw (65) uit Amersfoort gaat op een zaterdagmiddag de stad in voor wat inkopen, maar belandt in het ziekenhuis met een aantal complexe botbreuken. Een jongen op een scooter rijdt haar aan en in plaats van te stoppen en zich om haar te bekommeren, rijdt hij door.

Omschrijving

De aanrijding vindt plaats op zaterdag 26 maart rond 16.15 uur. De vrouw komt aanfietsen vanaf de rotonde met de Stier en stapt net voorbij de kruising van de Kamp en Achter de Kamp af om naar de winkels te gaan. Ze wilde te voet oversteken naar de linkerkant van de straat. Achter haar reed een jonge man op een snorscooter en die reed haar aan tijdens het oversteken.

Dader rijdt door

De vrouw komt hard op straat terecht. Maar die jongen op de snorscooter blijft overeind én rijdt gewoon door. Hij roept nog wel in het Marokkaans dat ze moet opdonderen en rijdt dan door richting de Kamperbinnenpoort. De vrouw blijft ernstig gewond op straat achter.



Gewond

Omstanders bellen 112 en de vrouw wordt met een ambulance opgehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Daar blijkt hoe ernstig ze gewond is geraakt door de botsing. Ze heeft een aantal complexe botbreuken; in haar enkel, spaakbeen, schouderblad en pols. Ze is meerdere keren geopereerd en heeft twee weken in het ziekenhuis gelegen.



Kenteken

Eén van de omstanders heeft ook nog het kenteken van de snorscooter weten te noteren. Daardoor kon de politie de eigenaar van de snorscooter achterhalen. De snorscooter die agenten op dat adres aantroffen was met zekerheid dezelfde als bij de aanrijding. Alleen de eigenaar van snorscooter komt niet overeen met het signalement van de bestuurder die er tijdens de aanrijding op zat. De eigenaar gaf aan dat er meer mensen gebruik maken van de scooter en hij kon niet vertellen wie er die middag op gereden heeft.



Signalement

- licht getinte huid

- fors postuur

- 18 - 25 jaar

- zwart, krullend haar, zijkanten opgeschoren

- blauwe jas, capuchon [bovenste helft blauw, onderste helft donkerder blauw]

- zwarte broek

- donkerblauw/wit sneakers

De snorscooter waar hij op reed was een Piaggio C25 met een beenkleed, om je benen droog en warm te houden.