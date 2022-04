Onderzoek overlijden Poolse man Minckelersstraat Den Haag

Op zondag 17 april werd in een woning aan de Minckelersstraat in Den Haag de 44- jarige Andrzej dood aangetroffen.

Omschrijving

Uit onderzoek is gebleken dat het slachtoffer vermoedelijk is overleden door een misdrijf. Direct is een Team Grootschalige Opsporing samengesteld dat onderzoek doet naar het overlijden van de man. Zondagdagavond 17 april werd een 39- jarige man aangehouden. Dinsdag en woensdag werden nog een 42- jarige man en een 20- jarige man aangehouden. De aangehouden mannen hebben de Poolse nationaliteit. Het onderzoeksteam komt graag in contact met mensen die zich op zondag 17 april in de omgeving van de Minckelersstraat bevonden. In de uitzending een getuigenoproep.