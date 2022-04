Zware mishandeling woning Sleepnetstraat Den Haag

Omschrijving

De slapende bewoonster werd zwaar mishandeld door een tot op heden onbekende man. Nadat de bewoonster haar man om hulp riep, kon deze de man de woning uitwerken. Beide slachtoffers werden in het ziekenhuis behandeld aan hun verwondingen. De vrouw is bont en blauw geslagen in haar gezicht en is op meerdere plekken gehecht. Ook haar man heeft tijdens de worsteling verwondingen aan zijn hoofd opgelopen. Op die bewuste donderdagochtend 21 april rond tien over acht, een paar uur na het incident aan de Sleepnetstraat, zijn er van de vermoedelijke verdachte foto's gemaakt. De eigenaresse van een auto die op de parkeerplaats tussen de Stuurmanstaat en de Loggerstraat geparkeerd stond zag deze man in haar auto zitten en maakte foto's van hem. In de uitzending worden er foto's getoond van deze man.