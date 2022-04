Slachtoffer woningoverval in buik en bil gestoken, wie zijn hiervoor verantwoordelijk?

Op woensdagochtend 23 oktober 2019 overvielen twee mannen een 49-jarige bewoner van de Abadanstraat in Rotterdam Hoogvliet. Het slachtoffer werd daarbij twee keer in zijn buik en in zijn bil gestoken. Hij hield er een klaplong aan over. De daders staan op camera. Wie zijn deze mannen?

Omschrijving

Het is 23 oktober 2019. Een toen 50-jarige man is in de woning van zijn zus waar hij al voor langere tijd verblijft. Hij is aan het schoonmaken omdat zijn zus en haar kind die dag terug zouden komen van vakantie. Omstreeks 10:50 uur wordt er aangebeld. Als hij open doet, wordt hij door twee mannen gelijk de woning ingeduwd. Het is een overval. De daders hebben een mes bij zich en steken het slachtoffer hiermee. Ze doorzoeken het huis op waardevolle spullen. Nadat de daders er vandoor gingen, wist het slachtoffer zelf 112 te bellen. Het slachtoffer is vervolgens met levensbedreigend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft het slachtoffer gevraagd waarom de daders bij hem zijn langs geweest. Hij zegt geen idee te hebben en denkt dat zij zich mogelijk hebben vergist.



De daders zijn te voet gevlucht via de Bakoestraat de Bahreinstraat in. Tijdens het vluchten rennen de daders door het cameragebied van een particulier. Op deze beelden is te zien dat het gaat om twee daders. Wie herkent hen?



Dader 1:

- Donker getinte man

- Donkergekleurde, gewatteerde jas, met groenkleurige bies/streep over de mouw en jas, horizontaal lopend.

- Baard

- Blauw/ Donkergekleurde trainingsbroek van het merk Nike, met groene accenten

- Onder de jas een groenkleurig jasje.

- Sportschoenen met witte zool, vermoedelijk van het merk Nike.

- Witte sokken.



Dader 2:

- Licht getinte man

- Haar opgeschoren aan zijkanten, met klein baardje

- Gewatteerde jas van het merk Parajumpers

- Blauwkleurig jeans, met wassing

- Zwartkleurige sportschoenen

- Grijskleurige handschoenen

- Sporttas van het merk: Joya



Anonieme tip

In 2019 heeft de politie de beelden al verspreid via het regionale opsporingsprogramma Bureau Rijnmond. Helaas leidde die uitzending niet tot aanhoudingen. Wel kreeg de politie een interessante anonieme tip binnen en vraagt daarom opnieuw aandacht voor deze zaak.