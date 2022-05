Overval - Grevelingenstraat - Zierikzee

Drie verdachten aangehouden voor overval ALDI Zierikzee

Zierikzee: In het onderzoek naar de overval op een supermarkt in Zierikzee, op 29 januari 2022, zijn op dinsdagochtend 10 mei 2022 drie verdachten aangehouden.

Het gaat om drie 16-jarige jongens. Twee ervan zijn woonachtig in de gemeente Schouwen-Duiveland, de derde in de gemeente Borsele. In verband met hun leeftijd maakt de politie niet bekend in welke plaatsen zij exact wonen.

In het televisieprogramma Opsporing Verzocht werd op 12 april jongstleden aandacht besteed aan deze zaak. In het programma werd beeld getoond van een van de overvallers. Dat beeld kwam beschikbaar dankzij een dappere getuige die de overval filmde. Na de uitzending meldden zich verschillende getuigen, onder andere via Meld Misdaad Anoniem.

Het onderzoek is nog niet afgerond, de verdachten zitten vast en worden door de politie gehoord. De rechercheurs die zich met de zaak bezighouden danken alle melders voor hun hulp om deze zaak tot een goed einde te brengen.