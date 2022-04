Overval - Grotestraat - Waalwijk

Het is woensdag 30 maart, kwart voor zeven in de ochtend. De supermarkt aan de Grotestraat in Waalwijk is dan nog gesloten. Het is rustig op straat. Rond dat tijdstip verzamelen zich de eerste medewerkers bij de supermarkt. Met z’n drieën maken ze aanstalten naar binnen te gaan voor het eerste werk die ochtend. Maar dit is een ochtend die anders loopt dan alle andere.

Binnen zegt de overvaller een van de slachtoffers de andere twee met tie-rips, handen op de rug vast te binden. De overvaller bindt zelf de laatste vast. Dan neemt hij het groepje mee de winkel in, naar de servicebalie. De hele weg in de winkel bedreigt hij de medewerkers met het pistool. Ze zijn bang. De overvaller vraagt ondertussen steeds waar het geld is. Hij wil geld hebben. Uiteindelijk gaat hij dan naar buiten. En waarschijnlijk niet helemaal toevallig, staat hier een fiets waar hij ermee vandoor gaat.

Zodra de deur open is, komt ineens de overvaller tevoorschijn en richt een pistool op de medewerkers. Op rustige, maar commanderende toon zegt hij ze rustig te blijven. Hij komt niet voor hen, maar voor het geld. Ze moeten naar binnen. Onder bedreiging van het pistool loopt het groepje dan naar binnen en komt dan uit in het magazijn.

Vragen

Een deel van de overval is vastgelegd, en dan met name het deel in het magazijn. Als de dader met de medewerkers binnen komt en ze uiteindelijk vast bindt met tie-rips. Hij probeert met zijn kleding en capuchon zo onherkenbaar mogelijk te blijven. Maar toch kan het natuurlijk zijn dat iemand hem aan zijn manier van doen, zijn manier van bewegen herkent. Geef ook uw allerkleinste vermoedens aan ons door.

En er is nog iets. Namelijk de buit van de dader. Uiteindelijk ging het toch om een aardig bedrag wat hij meenam. En dat is nou precies iets dat in zijn omgeving zou kunnen opvallen. Iemand die niet altijd veel geld heeft, maar ineens toch wel. Zegt dit u iets? We horen het graag van u!

Natuurlijk zoekt de politie ook getuigen. Ook al was het vroeg, misschien zijn er toch mensen die iets in de buurt van de Grootestraat in Waalwijk is opgevallen. Krantenbezorgers, leveranciers, iemand die vroeg de hond uitlaat, denk even terug. Was u in de buurt van de Grootestraat bij de supermarkt en herinnert u zich iets, laat het dan weten.

Dat kan via de opsporingstiplijn op 0800 6070. Zonder uw naam te zeggen kunt u ook iets doorgeven via 0800 7000, het nummer van Meld Misdaad Anoniem.