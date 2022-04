Auto inbraak - Marnelaan - Son en Breugel

Omschrijving

We hebben beelden van een deurbelcamera. Daarop zijn twee mannen te zien die rustig rondkijken bij een geparkeerde auto. Terwijl de één op de uitkijk staat, rommelt de ander aan de deur. Totdat hij ‘m ook echt open krijgt. Het duurt ’t niet lang voordat hij met stuur en navigatiesysteem weer buiten staat.

Ook 14 februari is het raak in Nuenen. We hebben geen beelden van deze vernieling aan de auto, maar wel een foto van de flinke schade. En 15 februari slaat hij weer toe in Nuenen. Een man, met een sjaal voor zijn gezicht, loopt de oprit van een woning op. Zodra hij de camera ziet maakt hij rechtsomkeert en gaat er weer vandoor. Wij vermoeden dat dit dezelfde dader is als bij de voorgaande incidenten. De vraag aan u is: wie zou dit kunnen zijn? Laat het weten via het tipformulier, via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).